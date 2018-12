FOTO: iStock

Iga nutitelefoni äratab “ellu” selles kasutatav tarkvara ning seega määrab viimane suures osas ära ka selle, mida ja kui mugavalt seadmega teha saab. On loomulik, et koos telefonidega uueneb ka nendes kasutatav operatsioonisüsteem ning Android ehk omalaadsete seast populaarseim on nüüd jõudnud versioonini 9. Mida uut, seekord lisanime Pie, kandev variant endaga kaasa toob, nüüd uurimegi, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Vähem füüsilisi nuppe

Android 9 puhul on selgelt mõeldud uuema aja telefonidele, milledel on ekraan venitatud võimalikult seadme servadeni ning kaotatud füüsilised nupud. Seetõttu toimub menüüdes liikumine ainult ekraani abil ning selleks, et viimast võimalikult hästi ära kasutada, on uues Androidis loobutud mitmete funktsioonide puhul lisaks füüsilistele ka virtuaalsetest nuppudest. Nii puudub näiteks viimati kasutatud rakenduste klahv ning toimetamine käib ainult läbi viibete. Alt üles tõmmates avaneb rakenduste loetelu ning küljele viibates saab rakenduste vahel liikuda. Esialgu nõuab uus lähenemine mõningast liigutuste meeldejätmist, kuid sellega harjub ruttu. Need kes ei harju, saavad aga antud funktsionaalsuse ka välja lülitada ning virtuaalseid nuppe endiselt ekraani alaservas kuvada. Rääkides nuppudest veel, tuleb mainida, et muutunud on ka heli reguleerimise loogika. Nimelt reguleerib küljel asuvate nuppude vajutus nüüd tavaolekus hoopis teavituste helitugevust ja mitte enam kõne oma nagu see siiani oli.

Ekraan

Nagu eelnevalt öeldud, muutuvad ekraanid üha suuremaks ning katavad pea täielikult kogu esipaneeli. Samas aga tuleb endiselt sinna samasse esiküljele mahutada mitmeid andureid ning ära ei saa unustada ka kaamerat. Seetõttu ongi mitmetele telefonidele ilmunud ekraani ülaossa kulm, ehk ala, kuhu kõik need andurid kokku on koondatud. Selle kulmu olemasolu teadvustab omale nüüdsest paremini ka Android ning toetab seda nii teavituste kui kellaaja ja muu taolise kuvamisel. Nii saab suurt ekraanipinda efektiivsemalt ära kasutada ning kulmust on lisaks välisele efektile nüüdsest ka reaalsemat kasu. Ekraani silmas pidades on Androidi 9-ndasse versiooni lisatud veel tumeda teema aktiveerimise võimalus. Seega saab muidu menüüdes leiduva valge tausta tumedaks muuta ning nii seadmele teistsuguse ilme anda. Koos uue ilmega kaasneb aga ka teatav aku kestvuse paranemine kuna AMOLED ekraanil on must piksel kustunud piksel, mis ei vaja energiat.