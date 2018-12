Hiina ettevõtted ähvardavad karistada töötajaid Apple'i toodete kasutamise eest

Terve hulk ettevõtteid ja organisatsioone üle kogu Hiina on andnud oma töötajatele välja määruse, mis kohustab neid näitama üles rahvuslikku toetust ja solidaarsust Huaweile. Apple'i toodete kasutamise eest ähvardatakse lausa karistustega ning mõned ettevõtted on asunud subsideerima ka Hiinas valmistatud nutitelefonide kasutamist.

«USA üritab takistada Hiina tõusu ja ma usun, et meie hiinlased peame seisma ühiselt selle vastu ning toetama oma kodumaiseid tooteid,» teatas Shanghais paikneva Nanchongi kaubanduskoja juht Luo Qiang, kutsudes üles Apple'i tooted Hiinas täielikult ära keelama. Tema üleskutset on kuulda võetud üle kogu riigi.

Shenzhenis baseeriv elektroonikafirma Menpad teatas esmaspäeval, et hakkab 15 protsendi ulatuses subsideerima töötajaid, kes ostavad Huawei või ZTE nutiseadmeid. «Me karistame iPhone'i omavaid töötajaid rahatrahviga, mis on 100 protsenti telefoni turuhinnast,» seisis töötajatele saadetud teates. «Lõpetage USA brändide ostmine.» Kuulutus on nüüdseks maha võetud.