PwC Legal on e-residentsuse meeskonna ametlik õigusnõustaja

PwC Legal partneri Priit Läti sõnul on e-residentsus Eesti riigi üks suurim edulugu, mille nimel panustavad nii avalik kui erasektor üheskoos. «PwC Legal globaalne võrgustik katab üheksakümmend riiki, mis on kõik vajadusel meie käsutuses» sõnas Lätt.

Alates algusajast on e-residendiks saanud ligi 50 000 inimest 157-st riigist, programmi kaudu on asutatud üle 6000 uue ettevõtte. E-residentsus on teeninud otseste maksude ja riigilõivude kaudu tasa programmi tehtud investeeringud ning toonud Eestile üle 10 miljoni euro netotulu.