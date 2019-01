Huawei ametlik Twitteri konto edastas uusaasta tervituse iPhone'i pealt, töötajaid karistati

Huawei on Apple'i suurim konkurent Hiinas ning pärast Huawei finantsjuhi vahistamist Kanadas on rivaalitsemine võtnud ka poliitilised mõõtmed. Hiinas kutsutakse üles Apple'i tooteid boikoteerima ning mitmed ettevõtted on lubanud karistada töötajaid Apple'i toodete kasutamise eest.