TransferWise avas kontori Brüsselis

«Belgia e-raha litsents tagab, et saame ülemaailmselt oma klientidele head teenust pakkuda, olenemata sellest, mis Brexiti leppest saab,» ütles TransferWise'i tegevjuhi ja kaasasutaja Kristo Käärmann.

Tema sõnul on Brüssel kogu Euroopa Liidu asjaajamise südames, seega kontori rajamine just sinna on väga loogiline samm.