Ansip loodab, et autoriõuguse reformis jõutakse siiski kokkuleppele

KOMMENTAAR

Yana Toom: kuidas mitte jääda YouTube’ist ilma

Uudis, et Google ähvardab jätta Euroopa YouTube'ist ilma, on lõpuks tekitanud kasutajate huvi Euroopa Komisjoni pakutud ja Ansipi poolt palavalt toetatud autoriõiguse direktiivi vastu.

Tuletame meelde, millest jutt käib. Uue direktiivi artiklid 11 ja 13 said Euroopa Parlamendis tüliõunaks. Artikkel 13 eeldab, et kasutajate poolt üles laaditud sisu kontrollitakse enne avaldamist automaatselt, see aga sisuliselt seab sisse tsensuuri internetis. Artikkel 11 ähvardab hüperlinkide tasude kehtestamisega. Volinik Andrus Ansip vastutab ühtse digitaalse turu ja seega ka nende kahe artikli eest Euroopa Komisjonis.

Paljud Euroopa Parlamendi liikmed erinevatest poliitilistest fraktsioonidest ja komisjonidest – mina ise ja teiste seas Kaja Kallas (enne, kui temast sai Reformierakonna esinaine, mis muutis ta positsiooni) – püüdsid neid artikleid blokeerida. Kahjuks toetas Euroopa Parlament riikide parteijuhtide surve all Euroopa Komisjoni seisukohta ning direktiiv läks triloogile – läbirääkimistele Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu esindajate vahel, kus kiidetakse heaks või lükatakse tagasi ELi õigusaktid.

Kuid täna kõlavad tavaliste kasutajate, sisu loojate ja teadlaste hääled nii valjusti, et triloog on jõudnud omadega ummikseisu. Ja muidugi ma ei nõustu kategooriliselt justiitsministeeriumi esindaja kommentaariga, et see on lihtsalt suure firma lobi. Tegelikult on see mõistlike inimeste lobi, kes saavad aru, et nad elavad 21. sajandil.

Eelmisel reedel hääletas ELi Nõukogu selle üle, kas ta võib läbirääkimistel osaleda. 11 liikmesriiki – Saksamaa, Belgia, Holland, Soome, Sloveenia, Itaalia, Poola, Rootsi, Horvaatia, Luksemburg ja Portugal – hääletasid vastu. Isegi filmitööstuse ja spordiliitude esindajad, kes olid varem direktiivi toetanud, saatsid hukkamõistva kirja direktiivi praeguse versiooni kohta.

Tänaseks kavandatud triloog, mis pidi jääma viimaseks, tühistati. Tõenäosus, et direktiiv võetakse vastu enne valimisi, väheneb iga päevaga.

Google'i juhitud kampaania on loogiline – direktiiv annaks sellele platvormile väga suure löögi. Aga ka väikesed platvormid – Reddit, Twitch, Patreon – võitlevad autoriõiguse direktiiviga. Tuleb märkida, et uute eeskirjade rakendamine oleks väga kulukas. Google'il on raha olemas, teistel aga mitte. Selle tulemusena võib tekkida veelgi võimsam monopol ja Euroopa platvormid ei suuda Google'iga konkureerida.

Volinik Ansip säutsus, et viivitus valmistas talle pettumuse, sest ta vastutab direktiivi eest isiklikult. Kuid Euroopa Komisjon võib kuulata direktiivi vastaseid ja sootuks loobuda skandaalsest seaduseelnõust.