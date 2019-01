Hiina taastas Microsofti Bing otsingumootori, kõik osapooled vaikivad

Samas tuli Bingi järekordne katkestus poliitiliselt suhteliselt tundlikul ajal, sest USA ja Hiina on kaubandussõjas ning Ühendriikide võimud lasid Kanadas vahistada ka Huawei finantsjuhi Meng Wanzhou. Washington taotleb hetkel Kanadalt Mengi välja andmist. Pekingis baseeruv konsultatsioonifirma Marbridge Consulting ütles USA väljaandele The Wall Street Journal, et Hiina võimud võivad kasutada Microsofti USAle sõnumi saatmiseks.

Bing on saanud Hiinas tegutseda siiani selle pärast, et nad on tsenseerinud oma otsingutulemusi vastavalt tsensorite nõudmistele. Bing on siiani hoidnud Hiina turul umbes kahe protsendi suurust osalust. Hiina enda internetihiiglasele Baidu kuulub ligemale 70 protsenti turust.