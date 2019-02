Krüptovahetus kaotas 190 miljonit, sest asutaja viis paroolid endaga hauda

Kohtudokumentide järgi väidab Cotteni lesk Jennifer Robertson, et QuadrigaCX võlgneb oma klientidele ligikaudu 190 miljonit dollarit. QuadrigaCX palub kohtult aga võlausaldaja kaitset, sest nad ei pääse oma «külmale rahakotile» ligi. Tegu on digitaalse rahakotiga, mis pole internetiga ühendatud, et kaitsta seda häkkerite eest. Ettevõte hoidis ainult väikest osa oma varadest jooksvateks arveldusteks «kuumas rahakotis» ning sellele on firmal ligipääs olemas.

Robertsoni andmetel haldas Cotten ainuisiklikult firma krüptovaluutasid ja ükski teine töötaja ei pääsenud hoiustele ligi. Firma tunnistas Cotteni surma jaanuari keskel ja väitis, et 30 aastane mees suri üheksandal detsembril India reisil viibides Chroni tõve komplikatsioonidesse. Cottel oli reisinud Indiasse, et väidetavalt avada seal orbudekodu.

Lese valdustes on abikaasa sülearvuti, millega pääseb külmale rahakotile ligi, kuid Robertsoni sõnul ei tea ta selle parooli. Samuti ei ole suutnud krüpteeringust mööda pääseda firma poolt palgatud eksperdid. Kuigi Robertson esitas kohtule ka mehe surmatunnistuse, hakkasid kiiresti levima teooriad, et Cotteni surm oli tegelikult lavastus, et varad omastada.

QuadrigaCXil on ette tulnud probleeme ka varem. 2018. aasta jaanuaris külmutasid Kanada võimud 26 miljoni dollari väärtuses ettevõtte varasid, kui CIBC pank (Canadian Imperial Bank of Commerce) avastas ebaregulaarsusi maksetes. Juulis leidis Ontario ülemkohus, et 67 miljoni dollari eest makseid kanti ebatäpselt üle firma poolt kasutatud maksekeskusele.