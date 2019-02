Range Rover Evoque uus versioon jõudis Eestisse

Auto on eelkäijaga võrreldes saanud uued esi- ja tagaleedid, tal on suured 21“ veljed ja mõningaid tehnoloogilisi lahendusi, mida ettevõtte sõidukites varem pole kasutatud. Nende hulka kuuluvad ClearSight süsteemiga tahavaatepeegel, mis kasutab pärale monteeritud kaameraid, et luua lainurk vaadet ja ClearSight Ground View, mis pakub vaadet mootori alla ja sõiduki esiosast madalamale.