Tesla plaanib hakata pakkuma Model 3 liisinguga

Tesla-sisese allika sõnul saatis ettevõte töötajatele kirja, mille järgi saavad nad hakata võtma Model 3 liisinguid järgmise kahe nädala jooksul. Autotootja ütles väljaandele siiski, et hetkel pole veel kindlaks määratud, millal jõuab liisingu võimalus ka klientideni. Töötajatele saadetud kirja eesmärgiks on valmistada meeskonnad liisingu pakkumiseks ette.

Tesla on siiani vältinud liisingute välja kuulutamist, sest järsult tootmist kasvataval ettevõttel on rahaga kitsas käes ja liisingute pakkumine võib muuta senise finantsolukorra veelgi keerulisemaks. Samas on Musk varem öelnud, et liisingu võimalus võiks järsult kasvatada nõudlust uue elektriauto järgi.