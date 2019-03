Tesla tutvustab järgmisel nädalal uut maasturit

Muski sõnul koosneb Model Y 75 protsendi ulatuses samadest osadest, mis Model 3 ja seetõttu ei tule välja töötada uusi tootmisliine. Model Y tootmine peaks seepärast kujunema Muski hinnangul märksa odavamaks kui Model 3 tootmine. Võrreldes Model 3-ga on Model Y aga umbes 10 protsenti suurem ja maksab samuti 10 protsenti rohkem. Teisisõnu on Model Y tõenäoliselt väiksem, kui Tesla praegune maastur Model X.

Nii Model Y kui Model 3 jagavad ka sama akut ning seetõttu on Model Y-l natukene vähem sõiduulatust. Musk säutsus ühtlasi, et Model Y ei saa omale tiibuksi, mille poolest on tuntud (mitte alati positiivselt) suurem maastur Model X. Musk on samas varem viidanud, et Model Y võib saada omale tiibuksed.