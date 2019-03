Fotod: Genfi autonäitusel esitleti ühte maailma kõige võimsamat elektriautot

Battistal on neli elektrimootorit - igale rattale üks koguvõimsusega 1400kW, mis teisendub jalustravabaks 1900 hobujõuks. Nelja mootorit toidab energiaga 120kWh aku (seda on 20 kWh rohkem, kui Tesla Model S ja Model X akul). Auto maksimaalne pöördemoment on 2300Nm ja see kiirendab nullist saja kilomeetrini tunnis alla kahe sekundiga.