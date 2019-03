IT-ettevõtte juht: võõrtöötajaid ei ole enam raske Eestisse saada

«Andekad inimesed tulevad siia tundega, et neil on siin võimalik oma oskusi realiseerida, nad saavad siit väärtuslikke kogemusi ja uusi teadmisi, kontakte ning et siin tehakse inspireerivaid projekte,» ütles Priit Penjam.

Ta märkis, et Eestisse soovitakse tulla ka seetõttu, et siinse IKT-sektori keskmine palgatase on väga heas suhtes kohaliku elukallidusega. Näiteks, kui vaatame Soome ja Eesti IKT-sektorit, siis Eesti palgatase on tasahilju Soome tasemele järele jõudmas, samas kui elukallidus on Soomes märkimisväärselt kõrgem.

«Muidugi on neid, kelle jaoks on Eesti vaatamata suurtele saavutustele IT-valdkonnas jätkuvalt ääremaa ning siinse kliima ja kultuuriga on kaugematest maadest tulijatel samuti keeruline kohaneda,» lisas Penjam.

Geograafilise asendi suhtes on Eestil raske midagi ette võtta, küll aga on tema sõnul selgelt näha, et inimesed võtavad siia tulekut kaaludes arvesse seda, millised on lennuühendused Tallinnast, et nad saaksid oma sõpru ja lähedasi külastada.

«Rääkides kitsamalt IT-sektori tööjõupuudusest on võtmeküsimus siiski ennekõike selles, kuidas suudame siinset haridussüsteemi korraldada ümber selliselt, et ülikoolidest väljuvad kohalikud noored vastaksid tööandjate ootustele,» lisas Penjam.