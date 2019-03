Boeingu kriis süveneb: Indoneesia ja Singapur panid 737 MAX 8 reisilennukid seisma

Hiina lennuamet teatas esmaspäeval, et keelab ajutiselt kõigil Boeing 737 MAX 8 reisilennukitel õhku tõusmise. Veel samal päeval tuli sarnase teatega välja ka Indoneesia, kelle sõnul tuleb enne nimetatud mudeli kasutamise jätkamist viia nende peal läbi põhjalikud turvakontrollid. Singapuri valitsus teatas teisipäeval, et peatab ajutuselt 737 MAX 8 lennukite kasutamise.

Boeing teatas esmaspäeval, et lükkab edasi oma uue 777X ülisuure reisilennuki debüüdi. Tegu on väidetavalt maailma kõige suurima kahe mootoriga reisilennukiga, mis suudab kanda kuni 425 resijat. Lennuki pikkus on 77 meetrit ja tiivaulatus 77 meetrit. Ettevõte on hetkel tellinud enam kui 300 777X lennukit, kuid nende müügiedu võib nüüd ohtu sattuda.