Fotod ja video: Elon Musk esitles uut Tesla Model Y linnamaasturit

Model Y on elektriautode tootja viies sõiduk ning teine sõiduk, mis on mõeldud massitarbeks.

Uus linnamaastur on mõõtmetelt suurem ja ruumikam kui Model 3, aga samas väiksem kui Tesla senine maastur Model X. Auto mahutab endasse seitse inimest. Kui Model X oli justkui maasturi versioon Model S luksusautost, siis Model Y on sisuliselt maasturi kuju võtnud Model 3. Kaks autot jagavad komponente 75 protsendi ulatuses.

«Sellel on linnamaasturi funktsionaalsus, kuid sõidab nagu sportauto,» ütles Musk uut autot tutvustades ja prognoosis, et tõenäoliselt hakkab Model Y müüma rohkem kui Model X ja Model 3 kokku, sest nõudlus väiksemate maasturite järgi on üle kogu maailma suurem kui kunagi varem.

Musk on varem öelnud, et Model Y tootmine ei kujune ettevõttele nii kurnavaks kui Model 3, sest kahel autol on nii palju ühist ning uusi tootmisliine see ei vaja.