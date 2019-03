Kümnete hotellide tubades avastati kliente filmivad piilukaamerad

Politsei on juhtumiga seoses vahistanud neli meest. Salakaameratega varustatud hotellid paiknesid 10 eri linnas, filmiti vähemalt 1600 hotellikülastajat.

Tegemist ei ole esimese juhtumiga, kus piilukaameraid on Lõuna-Koreas avastatud. Aastal 2017 teatati selles riigis politseile üle 6400 salajase filmimise juhtumist. Naised on pidanud tänavatel ka meeleavaldusi egiidi all «Minu elu ei ole sinu porno».