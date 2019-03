Vaata otse: kas europarlament kehtestab internetile masinkontrolli

Eelnõu menetlemise käigus pakuti Saksamaa ettepanekul välja ka variant teha erand väikeportaalidele, mis on nooremad kui kolm aastat, millel on kuus vähem kui viis miljonit unikaalset kasutajat või mille aastakäive on väiksem kui 10 miljonit eurot. Eelnõu viimase variandi kohaselt piisab aga sellest, kui portaal ei vasta ühele neile tingimusest, et kas tal tuleb masinfilter oma portaalile peale panna.