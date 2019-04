Täna õhtul «Punases sekundis»: kaua lubame haigetel autojuhtidel surma külvata

Terviseseisundile vaadatakse tihti läbi sõrmede, kuni käes on õnnetus, milles keegi viga saab või hukkub. Kas laseksite viia oma lapsed trenni juhil, kes on just sisse võtnud unerohtu või kes vaarub infarkti äärel? Reaalne elu näitab, et nii see paraku Eestis tihtipeale läheb.