Kuula! Ansip ägestus: Eestis toimunu on unikaalne lollus, totaalne läbikukkumine

Audio algab pärast 30-sekundilist reklaamklippi:

Andrus Ansip eelmise valitsuse eelarvepoliitkast

«Mul on piinlik jälgida, kuidas rahandusministeeriumi ametnikud üritavad praegu selgitada seda, miks keskvalitsus lõpetas möödunud aasta 236,5 miljoni eurose defitsiidiga – olevat prognoosimise viga ja olevat tehtud investeeringuid, aga mitte poole sõnagagi ei nimetatud õlleaktsiisi,» ütles täna Tallinnas viibinud Andrus Ansip.

«Mõtleme korra. Eelarvesse kirjutati möödunud aastal alkoholiaktsiisi, tubaaktsiisi ja kütuse aktsiisi ühes neile rakendatava käibemaksuga laekumiseks 233 miljonit suurem summa, kui tegelikult laekus. Minu jaoks lähevad 233 ja 236,5 kuidagi samasse suurusjärku,» sõnas Ansip.

Ansipi sõnul on tal ka piinlik on lugeda suurt analüüsi, mis 100 000 euro eest telliti ja mis lõpuks mitte midagi ei öelnud piirikaubanduse kohta.

«No mis analüüs see on, mis piirikaubandusest rääkides vaatab ainult lõunapiiri ja jätab põhjapiiril toimuva täielikult vaatluse alt välja ja otsitakse analoogiat mujalt Euroopast! Kuulge, aga Euroopas langetatakse üldiselt tervemõistlikke rahanduslikke otsuseid! Eestis toimunud on unikaalne lollus! 70 protsenti õlleaktsiisi ühe ropsuga otsa! No mida te pagan ootasite siis sellelt!» sõnas Ansip ja lajatas käega vastu lauda

«Vaatan, et eksperimenteerimine läheb edasi – uued koalitsiooniläbirääkimised, uued eksperimendid teise pensionisambaga. Need inimesed, kes oskavad raha ümber käija, kes investeerivad – need saavad oma eluga hakkama. Need, kes ei ole kunagi midagi säästnud, kulutavad ka selle raha ära - tulemuseks on vaesus,» jätkas ta.

«Mida mina teeks? Sellise valitsuse kätte, kes raha oskab Lätti viia, mina oma raha küll ei usaldaks. Mina võtaksin küll välja ja see oleks minu soovitus kõigile Eesti inimesele,» ütles Ansip. «Selle asja nimi on vaesus, millesse meid ja tulevasi põlvesi praegu tõugatakse! Maksukoormus tõuseks seejuures neli protsenti, kuna raha ei läheks säästmisse vaid tarbimisse.»

Ansipi hinnangul on praegu istuv valitsus kulutanud suuresti ära ka need reservid, mille riik kogus eelmise buumi ajal 2006-2007. «See raha on ära kulutatud. Kaks kolmandikku keskvalitsuse reservidest on otsa saanud. Nad ei karda ju võlgu võtta! Julged sellised!»

Enne valimisi ütles peaminister Jüri Ratas Ansipi sõnul kogu aeg, et eelarve on struktuurses tasakaalus ja nominaalses ülejäägis.