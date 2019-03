Lähitulevikus võib autoga drive-in’i pöörates ning menüüd silmitsedes, hakata see liikuma, soovitades osta mõningaid lisatooteid. Kiirtoidukett ostis 300 miljoni dollari eest masinõppe startupi nimega Dynamic Yield, mida plaanitakse esmajoones rakendada just drive-in akende juures, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Süsteem on iseseisvalt kursis erinevate faktoritega nagu ilm, kellaaeg, kohalikud sündmused, liiklustihedus, hiljutised populaarsed tooted ning isegi see, mida klient parasjagu tellib, et pakkuda juurde just neid sööke ja jooke, mille järele võiks konkreetsel inimesel parasjagu isutada.