Värske küberturbe raport: Huawei on tõsine turvarisk

Komisjon, mis kuulub Briti küberkaitse keskuse alla, märgib oma raportis, et nad ei ole siiani leidnud tõendeid, mis viitaks sellele, et Huawei luurab Hiina riigi heaks. Samuti pole nad leidnud Huawei seadmetest niinimetatud peidetud tagauksi, mille eest USA võimud on korduvalt hoiatanud. Taolisi tagauksi saaks kriitikute sõnul kasutada küberspionaažiks ja sabotaažiks.

Küll aga on raport äärmiselt kriitiline Huawei «elementaarse küberhügeeni» suhtes ja toob välja, et ettevõtte lahendused on sageli väga ebakompetentselt valmistatud ning täis turvanõrkusi, mida on võimalik ära kasutada. Ainuüksi möödunud aasta jooksul leidis komisjon Huawei seadmetest sadu turvanõrkusi, millest paljud olid juba 2017. aasta raportis ja on endiselt parandamata.

Kriitiline raport tuleb ajal, mil USA üritab veenda maailma hülgama Huawei telekommunikatsiooni seadmeid. Ühendriikidest on eeskuju võtnud esialgu Austraalia ja Uus-Meremaa, kes on mõlemad keelanud Huaweil osalemast 5G riigihangetes. Plaanidest Huawei blokeerida on teatanud ka Kanada ja sarnaseid üleskutseid on tulnud ka Suurbritanniast ja Saksamaalt.