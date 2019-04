Eesti riigiportaalis pesitses aastaid lubamatu turvaauk

Signaal autentimisveast riigi keskses portaalis laekus ametnikele 29. juunil. Informeerijaks olid ühe Eesti asutuse küberturvalisuse eksperdid, kes olid suutnud tõestada, et pangalingi abil on võimalik portaali sisse logida kellegi teise nimel.

Turvanõrkus seisnes selles, et eesti.ee portaal ei kontrollinud pangalingi kaudu saadud autoriseerimispäringu puhul, kas see oli allkirjastatud panga antud võtmega ning kas see vastas pangalingi tehnilisele kirjeldusele.