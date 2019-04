Põlevkivisõltuvus jääb Eesti suurimaks õhusaastajaks veel aastakümneteks

Keskkonnaministeerium on oma täna avaldanud programmidokumendis välja arvutatud, et statsionaarsest kütuse põletamisest pärineb 99,6 protsenti kogu Eesti vääveldioksiidi (SO2) heitkogustest, 49,6 protsenti lämmastikoksiidide (NOx) heitkogustest ja 83,4 protsenti eriti peenete osakeste (PM2,5).

Eesti energiaressurssidest moodustavad omakorda 85 protsenti kohalike kütuse osakaal, millest põlevkivi osakaal on suurim – ligikaudu 69 protsenti. Põhiline osa elektrienergiast toodetakse Eestist ju teatavasti põlevkivist. Taastuvate energiaallikate osakaal moodustab Eestis 15,3 protsenti.

Uuringust selgub ka, et suured põletusseadmed on peamised SO2 ja NOx heitkoguste allikad energeetika valdkonnas, moodustades vastavalt 63 protsenti vääveldioksiidi ja 42 protsenti lämmastikoksiidide heitkogustest.

Suur osa nende saasteainete heitkogustest eraldub just põlevkivi elektrijaamadest. Siit üldine järeldus: suurimad Eesti välisõhu saastajad on meie põlevkivi elektrijaamad.

Riigil on siiski plaan olukorda muuta ning peamisteks retseptideks on tuule- ja biomassienergia, põlevkivi osakaalu vähendamine elektritootmises ning uuem ja parem põlevkivi kasutamise tehnoloogia - näiteks uues Auvere elektrijaamas on võimalik lisaks põlevkivile kasutada kuni 50 protsendi ulatuses biomassi, kuni 20 protsendi ulatuses turvast ja kuni 10 protsendi ulatuses põlevkivigaasi, mis võimaldab oluliselt vähendada saasteainete heitkogused.