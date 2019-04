Vaata graafikuid: EKRE-le tulud maksumaksjatelt kasvavad enam kui pool miljonit eurot

Kui enne valimisi sai EKRE oma seitsme parlamendikoha eest riigieelarvest tegevusetust 375 158,42 eurot, siis pärast valimisi on neil riigikogus kohti 19 ja aastane sissetulek 999 475,25 eurot. See tähendab, et sissetulekute kasv täisaastas on koguni 624 316,83 eurot.