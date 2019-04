Belglased ostsid ära Eesti e-arvete firma

Tehing näeb ette, et Fiteki senisele strateegilisele investorile, erakapitali fondile BaltCap kuulunud aktsiad omandab UnifiedPost Group SA. Fiteki vähemusaktsionäride Mait Sooaru ja Kaur Lohki osalus säilib ja nad jätkavad grupi juhtidena.

Ettevõte jätkab tegutsemist oma klientidele tuttavate kaubamärkide all: Fitek Baltikumis, Balkanil, Kesk- ja Ida-Euroopas ning UnifiedPost Beneluxi riikides, seniseid kaubamärke kasutades.

Fitek Grupi kliendid on muuhulgas Eesti 380 riigiasutust, paljud eri suurusega erasektori ettevõtted nagu Tele2 Eestis, Latvenergo ja Lattelekom Lätis, Maxima Leedus, raamatupidamisfirma Grant Thornton kliendid Euroopas.

Fitek Grupi juht Mait Sooaru sõnul on ühinemine muu hulgas oluline klientidele, kuna laieneb ettevõtte pakutav e-arvelduse ja makseteenuste valik. Samas on kahe ettevõtte teenuste portfell on küllaltki sarnane ja mõlemad tegelevad finantsprotsesside automatiseerimisega.

UnifiedPost'i tegevjuht Hans Leybaert märkis, et tema juhitava ettevõtte eesmärk on rahvusvaheliselt kasvada ning ka see tehing toetab UnifiedPost'i kasvustrateegiat.

BaltCapi partneri Kristjan Kalda sõnul plaanis BaltCap Fitekiga seoses pikaajalist investeeringut ja nn väljumine toimus planeeritust varem.

Fitek Grupp on asutatud 1996. aastal. Peamised teenused on e-arveldus, finantsprotsesside automatiseerimine, ostuarvete menetlemine. Ettevõtte töötleb üle 150 miljoni dokumendi aastas. Turud, kus tegutsetakse, on Põhjamaad, Baltikum ja Kesk-Euroopa riigid. Esindused asuvad Eestis, Lätis, Leedus, Ühendkuningriigis, Slovakkias, Serbias, Bosnia ja Hertsegoviinas. Fitek Grupi 2018. aasta käive oli üle 20 miljoni euro, ettevõte annab tööd 260 inimesele.