Smart-ID kasutajate hulk ületab kordades Mobiil-ID oma

Balti riikides kasutab SK ID Solutionsi loodud Smart-IDd juba 2 miljonit inimest. Kõige rohkem kasutajaid on sellel Leedus – 830 000. Lätis on Smart-ID kasutajaid 750 000.

«Eriti hea meel on näha, et nüüd on ka esimesed riigiasutused Smart-ID oma süsteemidega integreerinud, et kõik saaksid riigiga kiiresti ja turvaliselt suhelda,» ütles SK ID Solutionsi juht Kalev Pihl.

Eesti Registrite ja Infosüsteemide Keskuse asedirektor Piret Meelind märkis, et tema asutus võtab Smart-ID-ga sisenemise kasutusele esmajoones äriregistri ettevõtjaportaalis. Hetkeseisuga ettevõtjaportaali veel Smart-ID abil sisse logida siiski ei saa, kuid Postimehe andmeil avaneb see võimalus hiljemalt esmaspäeval.

Eesti riigi keskset e-teenustesse sisenemise lahendust pakkuv Riigi Infosüsteemi Amet on teada andnud, et ei ole SK ID Solutionsiga jõudnud kokkuleppele Smart-ID kasutamise tasudes ning seetõttu on näiteks portaali eesti.ee sisenemine Smart-ID abil viibinud. Smart-ID kasutamine on portaalidele võrreldes Mobiil-ID’ga poole kallim, kuna viimase puhul maksab pool kasutustasudest lõppklient, Smart-ID on aga lõppkasutajatele tasuta.