Volkswagen: Eestis on tugev nõudlus diiselmootorite järgi

Volkswageni sõnul on esmakordselt nõutuim mudel linnamaasturite perekonnast - Tiguan on edastanud kauaaegse liidri Golfi. Lisaks on 80 protsenti kõikidest Tiguani klientidest otsustanud diiselmootori kasuks.

«Meil on hea meel jätkata Baltikumis jätkusuutlikku arengut. Esimene kvartal on paljulubav ning me näeme, et nõudlus uute diiselmootoritega sõidukite järele on tugev ning kasvamas,» Volkswageni brändijuht Baltikumis Justas Nekrošius.