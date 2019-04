Eesti sai üleilmselt startup-raportilt tõsise hoiatuse

«Kui lõhe turundamise ja toote enda vahel on liiga suur, on tagajärjeks pettumus,» tõdetakse raportis.

Ülevaates avaldatakse kahtlust, et meie praeguse viisaprogrammid ja e-residentsus võivad siia külla meelitada elustiiliärisid, aga mitte muuta Eestit tõsiseltvõetavaks keskkonnaks startuppidele, mis ei pruugi olla huvitatud neist programmidest, küll aga – enam kui millestki muust - kapitali kaasamisest ja klientide leidmisest.

Eesti peab ülevaate kohaselt tagama, et ta muutub kõrgema reitinguga riikide ettevõtete arenduskeskuste maaks olemise asemel riigiks, mis loob ise uusi startuppe. «Aeg selliseks muutuseks on otsa saamas, kuna Eesti elukallidus ei võimalda siia enam välisettevõtete arenduskeskuste rajamist,» märgitakse ülevaates.

«Eesti on ristteel. Suudab ta toota veel mõjukaid startuppe nagu Transferwise, Taxify ja Pipedrive? Ja kui suudab, siis kas ta suudab ära hoida nende liikumist mujale?» esitatakse meile küsimus.

Eesti startup-kooslus on sarnaselt möödunud aasta ülevaatega maailma edetabelis jätkuvalt kuumal 13. kohal ning seda mitme suure startupi sünnimaaks olemise ning riiklike jõupingutuste – näiteks e-residentsuse programmi – eest. Samas on meie kaks edetabelisse pääsenud linna – Tallinn ja Tartu – märgatavalt oma konkurentsivõimet langetanud. Tallinn on kukkunud 50. kohalt 83. ning Tartu 182. kohalt 226. kohale.