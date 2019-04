Haigestumine on Eesti töötajale andestamatu luksus

Tüüpiline näide: kuus umbes 1400 eurot kätte saav tööinimene saab kõrge palavikuga gripi ja on seejuures nii rumal, et helistab perearstile ja võtab nn sinise lehe.

Karistus palgakaotuse näol sellise andestamatu kõne eest on ei vähem ega rohkem kui 200 eurot. Haigushüvitist saab ta nelja haiguspäeva asemel vaid ühe päeva eest ning palgapäeval vaatab pärast keerulisi arvutuskäike vastu summa 1205,87 eurot.

Just selline kord on muutnud Eesti ettevõtetes reaalsuses olukorra, kus inimesed teevad tööd haigena või proovivad leida tööandjaga mis iganes muid viise haiguse varjamiseks riigi eest, et haigus ei kujuneks materiaalselt väljakannatamatuks.

Põhitõde on jätkuvalt see, et Eesti riik ja tema Haigekassa ei taha tööinimeste haigestumisest mitte midagi kuulda koguni kaheksa esimest tööpäeva. Alles alates 9. haiguspäevast hakkab Haigekassa maksma haigushüvitist, mis on 70 protsenti tema viimase aasta keskmisest töötasust.

Vahemikus 4. kuni 8. haiguspäev on haigushüvitist kohustust maksma ikka seesama tööandja. Ning, mis kõige valusam, esimesed kolm haiguspäeva on nähtus, mida Eesti riik karistab täieliku palgakaotusega.

MÕISTE SELGEKS: Ajutise töövõimetuse hüvitis on rahaline kompensatsioon, mida makstakse töötavale ravikindlustatud inimesele, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Hüvitist makstakse töövõimetuslehe alusel.

Tõsi, 1. jaanuaril 2017 jõustunud sotsiaalmaksuseaduse muudatus annab tööandjatele vähemalt õiguse töötaja haigestumisel ka alates 2. päevast haigushüvitist, mis ei ületa töötaja keskmist töötasu. Seda tööandja makstud summat sotsiaalmaksuga ei maksustata, tulumaksu aga küll. Koomilisuse tipuks on see, et täiesti keelatud on Eesti töötajale mis iganes vormis maksta tema ühepäevase haigestumise eest.

Eestis on olnud siiski ka helgemaid aegu. Kuni 1. juulini 2009 maksti töötajale haigushüvitist juba alates teisest haiguspäevast ning maksjaks oli Haigekassa, mitte tööandja. Hüvituse suuruseks oli enne seda kuupäeva kümme protsenti kõrgem ehk 80 protsenti aasta keskmisest palgast.

Kuid selle «luksuse» likvideeris Andrus Ansipi valitsus, kelle majanduskriis kärptuhinasse oli viinud – Haigekassa jaoks asendati seaduses sõnapaar «teisest päevast» sõnadega «üheksandast päevast» ning tööandja sai kohustuse hakata haigele hüvitist maksma neljandal kuni kaheksandal päeval. Valusalt vastu näppe said nii tööandja kui töötajad ning see kriisiaegne muudatus kehtib siiamaani.

Tallinna tehnikaülikoolis möödunud aastal kaitstud Karina Karnaušenko bakalaureusetööst selgub, et kõige rohkem töötajaid võtabki haiguslehe keskmiselt üheks kuni viieks päevaks ning peaaegu kõik nad katkestasid haiguslehe. Selle peamisteks põhjusteks olid rahaline kaotus, arvamus, et haigestumine ei ole tõsine, ning töölt puudumise võimatus. Sama töö raames segus ka, et enamik vastanutest hindas oma rahulolu haigushüvitiste väljamaksmise korraga negatiivselt või neutraalselt.

Töövõtjad tahavad muudatusi