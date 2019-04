Facebook on suurepärane keskkond. Nii oma sõpradega suhtlemiseks kui ka ostmiseks-müümiseks – siin on suurepärased grupid kauplemiseks, täiesti tasuta piiramatul hulgal kuulutusi ning äripartnerite suhteline usaldusväärsus, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Rõhk on sõnal “suhteline”. Igati usaldusväärse pildi, nime ja jutu taga võib aga peituda täiesti tavaline petis, kes himustab sinu raha või sinu müüdavat kaupa. Selleks, et internetis kaubeldes mitte tüssata saada, on mõned lihtsad reeglid.

Kontrolli äripartneri profiili

Esimese asjana ei maksa vaadata mitte müüdava eseme hinda, päritolu või mistahes muud infot, vaid kasutaja profiili. Siin tuleb tähele panna mitmeid asju. Esiteks seda, millal konto on loodud. Liiga värske, alles hiljuti loodud konto peaks kohe ettevaatlikuks muutma. Samuti see, kui kasutajal puuduvad sõbrad kohalike seas, see tähendab seal, kus ta elama peaks. Ilma kasutaja pildita konto on samuti ohu märk; samuti see, kui kasutajat pole täägitud ühelgi fotol. Ning kõige lõpuks muudavad müügikuulutuse või suhtluse ebausaldusväärseks ohtrad kirjavead.