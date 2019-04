RIA uus juht: tiiger ei maga

«RIA-l peaks olema riigi IT-valdkonnas kindlasti suurem eestvedamise roll. RIA võiks julgemini koordineerida riigi IT-alast tegevust. RIA võiks olla eelkõige see koht, kust küsitakse nõu ja saadakse nõu. Ja et teatud põhimõttelisi otsuseid riigis tehakse just RIA tasandil,» rääkis Margus Noormaa asutuse ajaveebis.

Ühe otsustamata küsimuse näitena tõi ta selle, millest on räägitud viimased 25 aastat – kui palju peaks riik ise tegema IT-d ning kui palju ostma seda erasektorist sisse. «Täna seda otsust riigis tegelikult tehtud ei ole. Igaüks teeb nii nagu oskab,» tõdes Noormaa ja märkis, et näiteks standardseid teenuseid oleks mõistlik riigil erasektorist sisse osta.

RIA juht on ka veendunud, et palju räägitud Eesti IT-tiigriga on tegelikult asjad korras.

«Olen seda usku, et ega tiiger ei maga sugugi. Ta hüppab edasi. Me võiksime küll rohkem hoolitseda selle eest, et e-riik oleks meil ka 25 aasta pärast tugev ja et ta ei sõltuks nii palju välistest mõjutajatest. Ehk siis korrastaks kogu riigi IT-korraldust ja looks sellega eelduse, et tiiger ei jäägi magama ja hüppab muudkui edasi,» arvas Noormaa.