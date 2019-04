Ettevõtja Kasela peaministrile: see on rõve ja kriminaalne

«Kõige rõvedam asi, mida ma olen näinud poliitikas, nii Eestis kui mujal. Olles ise jurist, abikaasa ja isa. Kui peaminister, siseminister, rahandusminister ja IT-minister helistavad viimase eksabikaasale ja küsivad talt, kas ta mees peksab teda. Selle asja nimi on omakohus,» kirjutas Indrek Kasela sostiaalmeedias.

«See ei ole lihtsalt rõve vaid ka kriminaalne - kannatanu mõjutamine on väga ränk kuritegu. Kuritegu, mitte väärtegu.. Mis riigis me elame, kui mehed telefoni teel nõuavad naise käest tunnistust,» lisas Kasela.

Ettevõtja pöördus peaministri poole etteheitega, et ta oleks pidanud nõudma, et sellise asjaga tegelevad vastavad õiguskaitseorganid. Nüüdseks on prokuratuur kahtluste tõelevastavuse väljaselgitamiseks kriminaalmenetluse ka alustanud.