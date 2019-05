Instagram plaanib lõpetada kasutajatele «like'ide» arvu näitamise

Katsetused leiavad aset täpsustamata arvu kasutajate peal Kanadas selle nädala jooksul. Instagrami tegevjuht Adam Mosseri ütles teisipäeval, et soovib muuta platvormi «stressivabamaks» keskkonnaks, lisades, et sotsiaalmeedia kasutamine on tänapäeval hakanud üha enam kahjustama inimeste vaimset tervist ja tekitama ärevust.