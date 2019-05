Swedbank vaatas poliitilise ebakindluse tõttu investeeringud üle

Tamla märkis, et kui tekib oht, et pensionifondidest võib suurem summa raha välja minna, siis peavad pensionifondid oma investeeringud ümber profileerima kiiremini realiseeritavateks investeeringuteks.

«Ühelt poolt on seda soosinud meie seadusandliku keskkonna areng, mis on võimaldanud pensionifondidel suurendada vähese likviidsusega investeeringute osakaalu. Teiselt poolt on Eesti turul paar väga tugevat erakapitali fondivalitsejat, kes on tõestanud, et suudavad kapitali efektiivselt paigutada,» rääkis Tamla.