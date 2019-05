Indrek Neivelt: fondihaldurid unustavad rääkida miljardieurosest kahjust

«Selle aasta esimene kvartal läks justkui väga hästi. Turud taastusid ja indeks kasvas 4.3%. Pealtnäha tundub kõik väga hea aga... .Samal ajal saavutas näiteks Norra riiklik fond, mis investeerib naftarahasid, selle aasta esimeses kvartalis 9.1%-lise tootluse. Niisiis. Norra RIIKLIK (sic!) fond, teenis 9.1% ja meie fondid keskmiselt 4.3%,» sõnas Neivelt. «Vahe on tohutu - 4.8% See on tervelt 170 miljonit eurot. See on 250 eurot pensionikoguja kohta. Ühes kvartalis! Ja kuna edaspi ei kanna see summa intresse, on tegelik kaotus on veelgi suurem...»