Huawei on aasta-aastalt kasvanud ning on teistele suurtootjatele nagu näiteks Samsung ja Apple üha tihedamalt kandadele astumas. Sellel on ka hea põhjus, on ju nende telefonid kogu aeg paremaks muutunud ning väga-väga hea on ka nende uus P30 Pro nimeline lipulaev. Mida see aparaat endas täpsemalt peidab ja kas tegemist on uue parima Android telefoniga uurib Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kaamera

Veidi pikemalt lahti kirjutades võib öelda, et Huawei ei valeta, kui tõstab seadet reklaamides esile peamiselt kaamerat. Nimelt on telefoni tagaküljel erinevaid kaameraid kokku suisa 4. Kõik Leica poolt toodetud ja mõeldud töötama erinevates olukordades või siis üheskoos, et luua parimad võimallikud pildid. Nii-öelda tavalistele kaameratele (tavafotod ja üli-lainurk), sekundeerivad telefoto ja sügavust tuvastavad üksused. Pildistades on reaalselt näha pildi tegemiseks kasutatavate kaamerate vahetumist objekti liikumisel ning AI pidevalt töös olekut. Kui eelmiste Huawei lipulaevade puhul toodi just AI-d välja, kuigi reaalsuses seda eriti märgata ei olnud, siis nüüd on vastupidi. AI-st ei räägita, kuid on aru saada, et see on olemas. Inimeste fotografeerimise puhul on väga suur abi ka uuest sügavust tuvastavast Time-of-flight (TOF) sensorist. Ehk pildid jäävad pisut uduse taustaga ning samas on pildistatav alati terav. Valgus kui värvid, aga ka bokehefekt ise on seejuures alati väga loomulikud. Väga head on ka kehvades valgusoludes tehtud pildid.