Eestlaste idufirma sai 1,5-miljonilise rahasüsti

Juhtivinvestoriks on New Yorkis asuv Paladin Capital Group, Euroopa poolt osalesid Trind Ventures ja Contriber Ventures.

RangeForce arendab pilvepõhist simuleeritud rünnaku ja kaitse platvormi küberkaitse praktiliseks õppeks. Kübeturbespetsialistid, arendajad ja IT haldusmeeskonnad saavad ennast proovile panna küberlahingut simuleerivates mängudes.

Ettevõtte teatel võtab RangeForce’i hindamissüsteem arvesse õppija reaalsed kaitse- ja ründeoskused, mis annab ettevõttele kindluse, et tema meeskond on praktiliselt ettevalmistatud küberohte ennetama ja kaitsma.

«Meie missioon on toetada küber- ja IT-spetsialiste turvaliste toodete arendamisel, pakkudes neile võimalust õppida küberkaitset reaalsete juhtumite põhjal. Küberturve algab turvalise süsteemi kirjutamisest. Seega vajavad koolitamist mitte ainult turbespetsialistid vaid kogu IT inseneride meeskond,» rääkis ettevõtte asutaja ja tegevjuht Taavi Must.