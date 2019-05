Reps asus petetud teadlasi lohutama

«Olukorras, kus valitsus oli riigieelarve strateegia aruteludes sunnitud diskuteerima kärpekohtade üle, on siiski lohutus see, et teadus sai 143 miljonit juurde, et hoida teaduse rahastamine stabiilsena samal tasemel,» nentis Mailis Reps ja lisas, et ei varja, et loomulikult olid ja on ootused suuremad.