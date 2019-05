Huawei: USA korraldab ennekuulmatut karistusaktsiooni

Jutt käib seadusest nimega National Defense Authorisation Act (NDAA) ja selle sektsioonist 889, mis on Huawei hinnangul vastuolus USA põhiseadusega.

Ettevõte leiab, et seaduse ajend on USA võimude pahatahtlik tegevus ning kutsub üles USA valitsust peatama Huawei vastu suunatud karistuskampaaniat.

«Huawei toodete keelamine ja küberjulgeoleku ettekäändeks toomine ei aita kuidagi kaasa andmesidevõrkude turvalisemaks muutmisele. See pakub vaid võltsi turvatunnet ja viib tähelepanu meie tõelistelt väljakutsetelt,« sõnas Huawei õigusnõunik Song Liuping. «USA poliitikud kasutavad täna ära oma täit jõudu, et rünnata eraettevõtet. See ei ole normaalne ja ajaloos ennekuulmatu.»

Õigusnõuniku sõnul ei ole USA valitsus avaldanud ühtki tõendit, mis kinnitaks, et Huawei on turvarisk. «Kõik, mis seni räägitud, on ainult spekulatsioon,» rõhutas ta.

Kaebuses väidab Huawei, et NDAA sektsioon 899 keelustab tehnoloogiaettevõtte nimeliselt ja see mitte ainult ei takista USA riiklikke asutusi Huawei tooteid kasutamast, vaid ühtlasi keelab neil lepinguid sõlmida või laenu anda kolmandatele osapooltele, kes Huawei tooteid ja teenuseid tarbivad – isegi juhul, kui USA valitsusele otsene mõju puudub.

Song Liuping kommenteeris ka USA valitsuse otsust lisada Huawei kaubanduse musta nimekirja kaks nädalat tagasi. «See loob ohtliku pretsedendi. Täna telekomid ja Huawei, homme võib seal olla juba aga ükskõik missugune tööstus, ettevõte ning selle tarbijad,» lisas Liuping.

Huawei juhtiv kaitsja vaidluses NDAA sektsiooni 899 üle Glen Nager ütles, et see seadus rikub Ameerika Ühendriikide põhiseadust, eelkõige punkte nõuetekohase menetluse ja kinnipidamisklauslite kohta. «Tegu on puhtalt õigusküsimusega, sest vaidlusaluseid fakte ei ole ning see õigustab Huawei ettepanekut kohtuotsuse protsessi kiirendamiseks,» kommenteeris Nager.