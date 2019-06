Õiguskantsler taotleb menetlust Eesti pankade vastu

Pöördumise tingis asjaolu, et õiguskantsler on saanud mitu kaebust pangakonto avamise ja sellega seotud põhimakseteenuste piiramise kohta.

Nende kohaselt ei ava pangad täitemenetluse võlgnikule maksekontot üldse või piiravad selle kasutamist nii, et inimene ei saa teha deebetkaardiga elementaarseid makseid ja internetipangas ülekandeid ega võtta sularahaautomaadist arestimata jäetud summa ulatuses sularaha. Tuvastatud on ka juhtumeid, kui pangakonto leping lõpetatakse pärast täitemenetluse alustamist.

«Maksekonto avamine ja sellele ligipääsu võimaldamine on üks olulisemaid finantsteenuseid, mis on inimese igapäevaelu korraldamiseks hädavajalik ning tagab talle sotsiaalse kindlustunde. Maksekontole kantakse mitmed tasud, toetused ja hüvitised ja selle kaudu saab tasuda erinevate kommunaalkulude - näiteks veevärgi, kaugkütte, elektri, gaasi - , lapse lasteaia või huvihariduse või kohtusse pöördumise kulude (näiteks riigilõivu) eest,» seisab õiguskantsleri kirjas.

«Kahtlemata on tegemist võlgnike elukorraldust oluliselt mõjutava küsimusega. Kindlasti tuleks kuulata ära krediidiasutuste seisukohad, et kujundada edasisi võimalikke samme olukorra muutmiseks,» ürles Hunt.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on tema sõnul seisukohal, et võlgnikul peab olema võimalik kasutada pangakontolt arestivaba miinimumi nii kaardimakse, sularaha väljavõtmise kui ka digitaalmaksetena.

TTJA pressiesindaja Anne-Mai Helemäe sõnul on õiguskantsleri kiri väga värske, mistõttu saab amet hetkel öelda, et plaanis küsida selgitusi kõikidelt krediidiasutustelt, kes osutavad põhimakseteenuseid.

KOMMENTAAR

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand

Võlgnikuks olemine iseenesest ei tohiks olla takistuseks ühiskonnaelus osalemisel ning üldiselt vajalike teenuste, sh pangakonto kasutamise õiguse osas, ei tohi tarbijaid ebavõrdselt kohelda. Justiitsministeeriumi eesmärgiks on kogu aeg olnud, et võlgnikud arveldaksid just läbi pangakontode, mitte sularahas, sest siis on nii täiturile kui ka võlgnikule palju selgem ja arusaadavam menetluses osalemine. Samuti on sel juhul tagatud minimaalse sissetuleku säilimine, riigipoolsete toetuste maksmine jne.