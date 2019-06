Jupiteri kuudel on lauasoola

Väljaandes Sceince Advances avaldatud uuringu kohaselt kasutas rühm teadlasi Hubble’i kosmoseteleskoobi kujutise spekteranalüüsi vahendit (STIS), et skaneerida Jupiteri kuud infrapunavalguses. Nii tuvastasid teadlased ka kiiritatud naatriimkloriidi ehk maakeeli lauasoola spektraalallkirja, kirjutab portaal Engadget.

Juba aastal 2015 oli teadlane Kevin Hand pannud Maa ookeanisoolad Europa omadele sarnastesse tingimustesse ja pommitas neid kiirgusega. Tema naatriumkloriidi proov muutis värvi ja võttis täpselt sellise kollase tooni, nagu see on Europa alal nimega Tara Regio. Kuna STIS märkas Tara Regios täpselt sellist spektraalparameetrit , mis vastab kiiritatud naatriumkloriidile, näitavad uue uuringu tulemused, et see piirkond on tõepoolest meresoola poolest rikas.

Kuna Tara Regio kaosmaastik on noorem kui kuu ülejäänud pind, usuvad teadlased, et sool on pärit pinna koosmõjust sell all oleva ookeaniga.

Varem arvati, et selle kuu ookeanid sisaldasid magneesiumsulfaate mitte naatriumkloriidi.