FOTO: iStock

Genius leidis nutika viisi sisu «märgistada», kasutades selles apostroofe, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Juba hea mitu aastat on Google’isse mõne loo nime sisestamise järel ilmunud lisaks tavapärasele otsingutulemusele kast, mille sees on otsitud loo sõnad. Tegu on olnud mugava ja menuka vahendiga.

On veel üks teine ettevõte, mis keskendubki ainult lugude sõnade kirjapanemisele, nimelt Genius Media. Nemad väidavad, et Google on lugude sõnu neilt juba aastaid kopeerinud, et esitada neid oma otsingutulemustes kui Google’i omandit.

Genius on tegutsenud juba 2009. aastast ja on kirjeldanud ennast kui platvormi, mis tunneb ära ka keeruliste räpplugude kõige kiiremad sõnamängud. Kümne aastaga on ettevõte kasvanud žanrist välja ka teistesse muusikastiilidesse ja kujunenud kohaks, kus fännid saavad viidata ja arutleda oma lemmiklugude üle. Genius Media sõnul on Google kopeerinud lugude sõnu juba aastaid.

Genius Media esindaja ütles, et neil on tagasilükkamatud tõendid Google’i kopeerimistegevuse kohta mitme aasta vältel. See on tõsine süüdistus.

Kuidas Genius Media tõestas, et laulusõnad on pärit nende lehelt?