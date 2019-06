Facebook hakkab vihkakõnet pruukivaid kasutajaid Prantsuse võimudele välja andma

Facebook pole varem vihakõnes kahtlustatavaid kasutajaid identifitseerinud, sest seadused pole ettevõtet lihtsalt kohustanud seda tegema. Facebook on ühtlasi kartnud, et mõned autoritaarsed riigid võivad taolisi andmejagamisi kuritarvitada, et püüda kinni poliitilisi dissidente.