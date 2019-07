Paljulubav idufirma tõmbab ootamatult otsad kokku: oleme 2-5 aastat oma ajast ees

«Oleme kolme aasta jooksul loonud tarkvara, testinud seda erinevatel turgudel ja üritanud leida piloote, millega ettevõte lendu viia ja saanud oma õppetunnid, et see tööstusharu ei ole täna veel innovatsiooniks valmis,» ütles Shipitwise'i eestvedaja Aleksander Gansen.

Ta lisas, et oma jõud enam peale ei hakka, kuid tarkvaraga loodud väärtus on piisavalt suur. «Kui mõni suurem mängija turult tunneb huvi ja võtab selle platovrmi kasutusele, siis ta kindlasti võidab sellest. See oleks võibolla ka üheks võimaluseks meie investorid rõõmsaks teha, igal juhul oleme avatud kõigile ettepanekutele tulevaseks koostööks,» rääkis Gansen.

Nimelt on Shipitwise kaasanud investoritelt ligikaudu 550 000 eurot, kuid müügitulu on teenitud aastatega üle 450 000 euro. Selliselt saaksid oma raha usaldanud äriinglid oma investeeringud tagasi.

Shipitwise üritas koostööd teha maailma suurimate logistikahiidudega, nagu näiteks Kühne+Nagel ja Maersk, kuid viimaste arvates on Eesti idufirma lahendus tarbija ja kliendi poole kaldu. Oma pirukast ei taha nad loobuda, mistõttu on koostööd keeruline teha.

Ganseni sõnul turul nõudlust on, selle tõestuseks on nad ära vedanud üle 5000 saadetise, kuid teine osapool pole koostööks valmis, tõdes ta.

Hetkel Shipitwise'i rakendusliidese ja lahendusega jooksvaid kulutusi pole. «Tarkvara on nii-öelda pargitud tee äärde, serverid jooksevad ja arvutid on sees, aga meil puudub täna isiklik ressurss ja motivatsioon üksinda edasi võidelda,» rääkis ettevõtte juht.

Mitmed logistikavaldkonna siseringi asjatundjad on Gansenile öelnud, et võibolla on Shipitwise oma ajast ees ning sellise lahenduse jaoks on aeg küps ehk kahe kuni viie aasta pärast.