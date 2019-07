Kirjavahetus viitab: Eestit ootab ees massiline ametite ühendamine

Ta märgib, et ministeeriumid on avaldanud ise soovi ja valmisolekut moodustada mitme ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvat ametit.

Tõsiselt on hakatud arutama näiteks maanteeameti, lennuameti ja veeteede ameti ühendamist. Sama käib terviseameti ja ravimiameti kohta. Mingil põhjusel on siiani eraldi ka põllumajandusamet, põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet ja veterinaaramet.

Kokku hakatakse liitma kindlasti ka sihtasutusi. Haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas on näiteks seitse sihtasutust: Hariduse Infotehnoloogia SA, Spordikoolituse ja -Teabe SA, SA Innove, Kutsekoda, Archimedes, Eesti Teadusagentuur ja Teaduskeskus Ahhaa. Sügiseste otsuste põhjal saab neid kindlasti olema märksa vähem. Küsimuse all on ka EAS-i vajalikkus olukorras, kus loodud on riigi tugiteenuste keskus.