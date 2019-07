Jaak Aab: viin riigiametite ühendamise plaani valitsusse augustis

Eesti on toimiv demokraatlik riik. Oleme oma riiki taasiseseisvumise järgselt hoolega arendanud ja edendanud ning meil on palju, mille üle täna uhke olla. Nende aastate jooksul on aga maailm meie ümber muutunud ning uutes oludes hakkamasaamiseks peame ka oma riigi toimimise ja pidamise suutlikkuse pikas perspektiivis üle vaatama.

Praegune riigipidamise süsteem on ajale jalgu jäänud ja vajab uuendamist. Aga kust otsast alustada, mida ja kuidas muuta? Esmalt on vaja selget ettekujutust, kuhu me tahame jõuda, seejärel on vaja plaani, mille järgi liikuda. Suurimaks väljakutseks on, kuidas suuta väheneva rahvastiku kontekstis riiki tervikuna ülal pidada ja kuidas moderniseerida riigivalitsemist, et see oleks jätkusuutlik.

Riigireformist on viimaste aastate jooksul palju räägitud ja kirjutatud. Positiivne on, et mitmed riigireformi tegevused on juba käima lükatud ja nende tegevustega jätkamine on tänase valitsuskoalitsiooni jaoks üheks poliitiliseks prioriteediks.

Arvestades riigi demograafilist trendi ning piiratud ressursse, peame leidma üha nutikamaid ja efektiivsemaid lahendusi riigiaparaadi tööks ning ülevalhoidmiseks. Riigi tegevus peab olema suunatud eesmärgile, et ühiskond tervikuna areneks ja tootlikkus kasvaks. Valitsussektor saab seda toetada oma efektiivse tegutsemisega.

Asutuste ühendamisel on erinevaid eesmärke ja kasutegureid. Esiteks on eesmärgiks parendada pakutava avaliku teenuse kvaliteeti. Muutes selleks protsesse efektiivsemaks, vähendades asutuste vahelist tegevuste killustatust ja dubleerimist teenuse osutamisel. Samuti soovitakse arendada klienditeeninduse kvaliteeti. Muuta teenust kliendile mugavamaks, ühtlustades pakutava teenuse kvaliteeti regiooniti, osutades sama kulu eest rohkem teenuseid ja parendades erinevate osapoolte vahelisi koostöövõimalusi.

Miks on riigiasutuste ühendamine kasulik?

Kliendi vaatest riigiasutustega suhtlemise lihtsustamiseks on juba täna töös erinevad projektid. Näiteks riigimajade loomine, sündmusteenuste projekt ning andmete ühekordse esitamise põhimõtte rakendamine. Riik töötab igapäevaselt selle nimel, et leida võimalusi kodanike ja ettevõtete halduskoormuse vähendamiseks riigiasutustega suhtlemisel nii füüsilises kui ka e-keskkonnas. Ühendametite loomine suurendab riigiasutuste vahelise sünergia loomise võimalust ning kodaniku jaoks parimate võimalike lahenduste väljatöötamist. Kõik nimetatud algatused ja projektid seavad eesmärgiks vähendada kodaniku pendeldamist erinevate riigiasutuste vahel sarnase probleemi lahendamiseks.