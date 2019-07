Kerge raha: kuidas petturid mind Facebookis tüssata üritasid

Facebooki reklaamid suruvad regulaarselt klientidele peale raha kulutamise variante, kuid reklaam, millele mina peale sattusin, pakkus hoopis raha saamise võimalust.

Ilus pilt raha lugevast tüdrukust ja eestikeelne kiri: «Oleme spetsialiseerunud krediidi pakkumistele. Võta meiega ühendust oma krediidi taotluse kohta.» Niimoodi reklaamib end Facebooki lehel ettevõte K4L Consulting, mida nimetatakse finantsnõustajaks.

K4L K4L FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

Kuid reklaamis toodud kontaktid tekitavad kahtlusi – need ei ole finantseerimisasutusele omased. Gmaili lõpuga e-posti aadress ja Prantsusmaa suunakoodiga telefoninumber. Lisaks on kirjas, et laenutaotlustele vastavad nad ööpäev läbi.

E-posti aadressi kiirotsing näitas, et marieamyallenn@gmail.com annab vasteid kümnetel Mongoolia lehekülgedel. K4L Consulting'i Facebooki füüsiline aadress on aga Nice'i kesklinn, otse rannas. Ettevõttel ei ole veebilehte. Sellest piisab, et arvata: me räägime petturitest.

Kirjutasin siiski reklaamis toodud e-posti aadressile eesti keeles palve laenu saada. Vastus saabus 16 minuti pärast ning see oli kirjutatud eesti keeles, kuid vigaselt ja vaevu arusaadava tekstiga. Ilmselgelt Google’i tõlge. Vastuses seisab, et nad võivad mind aidata ja esitati küsimus, kui palju ma vajan ja millal kavatsen tagasi maksta. Vastasin: 1000 eurot. Kohe tuli uus vastus, mis teatas, et intressimäär oleks ainult 3 protsenti. Väga tulus pakkumine!

K4L Переписка с K4L FOTO: Kuvatõmmis

Seejärel paluti mul saata oma andmed: alustades nime, vanuse, aadressi ja palgaga ning lõpetades pangaandmetega, samuti küsiti isikliku dokumendi või juhiloa koopiat. Kusjuures, kogu nimekiri, mida ma pidin saatma, oli lihtsalt kirja pandud punases kirjas, see ei olnud isegi eraldi fail ega ettevõtte ametlik vorm. Samuti on naljakas, et nad palusid mult ka Whatsappi numbrit.

K4L Переписка с K4L FOTO: Kuvatõmmis

Nüüd katkestasin ma kirjavahetuse. Paar tundi hiljem, ilma et oleksin mingeid andmeid saatnud, tuli mulle lühisõnum tekstiga «??». Edasi mind enam ei tülitatud.

Politsei- ja piirivalveameti veebikonstaabel Andero Sepp vastas rus.postimees.ee järelepärimisele, et nemad ei ole saanud K4L Consultingi teenuste peale kaebusi, küll aga on nad menetlenud sarnaseid pakkumisi.

«Anname nendest Facebookile teada ja selliste pakkumiste leheküljed tavaliselt suletakse. Selliseid internetipakkumisi ei tohiks tõsiselt võtta,» hoiatas veebikonstaabel Sepp.

Tavaliselt võib sellise teenuse kasutaja jääda ilma suurest rahasummast, mis tal tuleb maksta laenu saamise kulude katmiseks. «Seetõttu soovitame mitte sõlmida lepinguid selliste võlausaldajatega, vaid kasutada Eesti finantsasutusi,» rääkis ta.