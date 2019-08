Tehnikamaailma oluline otseülekanne: Samsung esitleb oma parimat mobiili

Eelinfo kohaselt näitab Samsung maailmale kahte uut telefonimudelit – senise tava kohaselt on põhiversiooni kõrval kohe olemas ka igas mõttes suurem, võimsam ja parem + versioon.

Mida täpsemalt see puutepliiatsiga varustatud telefon endast kujutab, kas kõrvaklappide sisend on ikka alles ja millised nupud on lisatud või ära võetud, näeb juba täna õhtul algusega kell 23:00 selle uudise vaates olevad videoaknas. Kogu olulise info ja fotod uue seadme kohta paneme ka loomulikult siia uudisesse õhtul välja.