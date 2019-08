Facebook hakkab näitama uudiseid

Facebook on valmis maksma väljaannetele kuni kolm miljonit dollarit, et saada kolm aastat kestev litsents uudiste edastamiseks. Sotsiaalmeediagigant on teinud hetkel pakkumise sellistele organisatsioonidele nagu ABC News, The Wall Street Journal, The Washington Post ja Bloomberg, kirjutab The Wall Street Journal.

Facebooki uus uudistesektsioon stardib millalgi sügisel ja hetkel pole teada kas mõni suur meediaorganisatsioon on juba pakkumise ka vastu võtnud. Allikate sõnul lubab Facebook uudistetootjatel ise otsustada, kuidas nende lood uudistesektsioonis ilmuma hakkavad. Näiteks saavad nad valida, kas nende lugu ilmub otse Facebookis või kuvatakse seal ainult pealkirja, sissejuhatust ja linki, mis viib väljaande enda kodulehele.

Facebooki läbisaamine meediaorganisatsioonidega on siiani jäänud üpris jahedaks, kui mitte öelda vaenulikuks, sest sotsiaalmeediaplatvorm on tõmmanud sellistelt firmadelt ära tohutult reklaamiraha, millest nad paljuski elatuvad. Facebook ja Google domineerivad nüüdseks peaaegu täielikult globaalset veebireklaami turugu. Lisaks pole Google näiteks maksnud uudisteorganisatsioonidele sentigi selle eest, et ta nende uudiseid näitab.

Meediaväljaanded on kasutanud omakorda Facebooki, et tõmmata endale rohkem tähelepanu ja veebiliiklust, kuid sotsiaalmeediaplatvormi algoritmid eelistavad kasutajate profiilidel kuvada rohkem meelelahutuslikku sisu ja sõprade tegemisi. Põhjus selleks on väga lihtne: Facebook kaotab kiiresti noori kasutajaid, keda nad tahavad tagasi võita. Facebook on kiiresti muutumas «vanema generatsiooni» sotsiaalmeediaplatvormiks.