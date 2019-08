Taste of Asia ehk skeemitamised TOA restorani ümber

Postimees uuris ka Marju Mändmetsalt, et mis seisus TOA restoran hetkel on. Vastus saabus aga hoopis tema töötajalt Urmas Luigelt Nordicum OÜst.

«Nordicum OÜ on läbi viinud restoran TOA üleminekuprotsessi, kui seda saab nii nimetada. Antud kaasus on olnud päris keerukas, kuid tänu osapoolte koostöövalmidusele oleme saavutanud maksimumi antud olukorras,» kirjutas Urmas Luik.

Ta väitis, et tänase päeva seisuga oma paljudele infosulgudele vaatamata kontakti asutud kõikide eelnevate töötajatega ja nendega kooskõlastatud palgaväljamaksed.

«Seega saan väita, et tänaste ja endiste töötajatega on kõik väljamaksed korrektselt lahendatud,» kinnitas Luik. Ta märkis, et restoranil läheb hästi ja toimib igati efektiivselt ning on ootel on väikest imago- ja uuenduskuuri septembris.

«Maksame palka hea tahte märgiks»

Urmas Luik märkis, et Nordcum OÜ on lihtsalt konsultatsiooniettevõte, mis aitab toitlustusettevõtetel «erinevates situatsioonides teha nii-öelda vajalikke – noh – tegevusi.»

Tema kinnitusel on käima lükatud ka protsess töötajate üleviimiseks senisest omanikettevõttest Asian Fusion uude firmasse M Food Rotermann.

Pärast artikli avaldamist võttis Postimehega ühendust TOA endine töötaja, kes ütles, et on Urmas Luigega saamata palgast rääkinud nii meilitsi kui telefoni teel. Seni antud lubadused on aga pigem udused, kus kõlavad ka väited, et vanad palgad ei ole tegelikult uute omanike asi. Nendele, kes on öelnud, et kavatsevad pöörduda töövaidluskomisjoni, on aga vastatud, et seda võib muidugi teha ja sel juhul ei ole neil enam millestki rääkida. AP

Asian Fusion ei saanud Luige hinnangul erinevatel põhjustel asjadega hakkama ja seetõttu otsitigi selle asemele uus operaator. «Kui tal kõik oleks olnud hästi, siis ta töötaks ju suurepäraselt.»